Сколько существует круглых трехзначных чисел,все цифры которых обозначают четны?? числа и никакие цифры в записи числа не повторяются?

Математика
Сколько существует круглых трехзначных чисел,все цифры которых обозначают четны?? числа и никакие цифры в записи числа не повторяются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в сотне таких 11 чисел, 100 мы не берем т.к. единица не четная так же не берем 300,500,700,900.200,400,600,800, т.е. 11*4=44 это учитывая ноль если его не учитывать будет 7*4=28

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