Сколько существует способов составить башню из 4-ех кубиков: зеленого, белого, чер??ого и красного так, чтобы зеленый кубик был ниже белого

Математика

Сколько существует способов составить башню из 4-ех кубиков: зеленого, белого, чер??ого и красного так, чтобы зеленый кубик был ниже белого

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