Сколько существыет двузначных чисел, у которых обе цифры чётные, а само число не д??лется на 3?
Математика
Сколько существыет двузначных чисел, у которых обе цифры чётные, а само число не д??лется на 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20,22,24,26,28,44,42,40,46,48,60,62,64,66,68,80,82,84,86,88,существует 20 двузначных чисел, в записи которых обе цифры четны е
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