Сколько теплоты требуется для нагревания детали из железа массой 200 г на 50 C ? Как??е количество теплоты выделяется при сгорании 2,5 кг бензина ?
Физика
Сколько теплоты требуется для нагревания детали из железа массой 200 г на 50 C ? Как??е количество теплоты выделяется при сгорании 2,5 кг бензина ?
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Гость:
Дорогой,учи физику. Элементарные задания надо уметь делать
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