Сколько теплоты требуется для нагревания детали из железа массой 200 г на 50 C ? Как??е количество теплоты выделяется при сгорании 2,5 кг бензина ?

Физика

Сколько теплоты требуется для нагревания детали из железа массой 200 г на 50 C ? Как??е количество теплоты выделяется при сгорании 2,5 кг бензина ?

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