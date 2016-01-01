Сколько трехтонных грузовиков необходимо для вывоза грунта из котлована, длина которого 24м, ширина 6м, Глубина 70дм, если масса 1м квадратного земли составляет 2 т?

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Сколько трехтонных грузовиков необходимо для вывоза грунта из котлована, длина которого 24м, ширина 6м, Глубина 70дм, если масса 1м квадратного земли составляет 2 т?

Автор: Гость