Сколько трехтонных грузовиков необходимо для вывоза грунта из котлована, длина которого 24м, ширина 6м, Глубина 70дм, если масса 1м квадратного земли составляет 2 т?
Алгебра
Сколько трехтонных грузовиков необходимо для вывоза грунта из котлована, длина которого 24м, ширина 6м, Глубина 70дм, если масса 1м квадратного земли составляет 2 т?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V грунта: 24 м * 6м * 7 м = 1008 м^3. m грунта: 1008 * 2 = 2016 т. Для перевозки нужно 2016/3 = 672 грузовика. Ответ: 672 грузовика.
Гость:
70 дм = 7 м 24 * 6 * 7 = 1008 (м³) объем выкопанной земли 100,8 * 2 = 2016 (т) весит земля из котлована 2016 : 3 = 672 грузовика Ответ. 672
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