Сколько целых чисел расположено на координатных прямой между точками A (-4,5) и B(9,5)? ??апишите это числа . изобразите на координатной прямой

Математика

Сколько целых чисел расположено на координатных прямой между точками A (-4,5) и B(9,5)? ??апишите это числа . изобразите на координатной прямой

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