Сколько целых чисел расположено на координатных прямой между точками A (-4,5) и B(9,5)? ??апишите это числа . изобразите на координатной прямой
Математика
Сколько целых чисел расположено на координатных прямой между точками A (-4,5) и B(9,5)? ??апишите это числа . изобразите на координатной прямой
Ответ(ы) на вопрос:
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-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 14 чисел
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