Сколько у параллелепипеда граней,вершин и рёбер
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Сколько у параллелепипеда граней,вершин и рёбер
Ответ(ы):
Гость:
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ИМЕЕТ: 6 граней 12 ребер 8 вершин
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