Сколько в астрахани парков,фабрик,заводов,школ,площадей,театров,памятников,фонтанов, сколько рек,численность населения и площадь его возникновения?
Математика
Сколько в астрахани парков,фабрик,заводов,школ,площадей,театров,памятников,фонтанов, сколько рек,численность населения и площадь его возникновения?
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Гость:
Интернет открой там есть все
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