Сколько в астрахани парков,фабрик,заводов,школ,площадей,театров,памятников,фонтанов, сколько рек,численность населения и площадь его возникновения?

Математика

Сколько в астрахани парков,фабрик,заводов,школ,площадей,театров,памятников,фонтанов, сколько рек,численность населения и площадь его возникновения?

Автор: Гость