Сколько в ХХІ столетии будет лет, в которые 1 января будет тем же днём недели, что и 31 декабря, если известно, что 2100 год не считается високосным, а 2000 год относится к ХХ столетию? А. 74 года. Б. 75 лет. В. 76 лет. Г. 80 лет.
Математика
Сколько в ХХІ столетии будет лет, в которые 1 января будет тем же днём недели, что и 31 декабря, если известно, что 2100 год не считается високосным, а 2000 год относится к ХХ столетию? А. 74 года. Б. 75 лет. В. 76 лет. Г. 80 лет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы 1 января было тем же днём недели, что и 31 декабря, нужно, чтобы в году было 7n+1 дней (n - количество полных недель, целое число). В году может быть 365 или 366 дней. 7n+1 = 365 7n = 364 n = 52 7n+1 = 366 7n = 365 n = 52 1/7 - не подходит, т.к. не целое. То есть, дни недели 1 января и 31 декабря будут совпадать только в невисокосные годы. Високосных 100:4-1 = 25-1 = 24 года (вычитаем 1, т.к. в условии сказано, что 2100 год невисокосный). Значит, в XXI столетии лет, в которых 1 января является тем же днём недели, что и 31 декабря, будет 100-24 = 76.
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