Сколько в слове слогов и подчеркнуть буквы которые обозначают гласные звуки.слон бегемот животное дождь орел конь медведь озеро солнце урожай

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Сколько в слове слогов и подчеркнуть буквы которые обозначают гласные звуки.слон бегемот животное дождь орел конь медведь озеро солнце урожай

Автор: Гость