Сколько в слове слогов и подчеркнуть буквы которые обозначают гласные звуки.слон бегемот животное дождь орел конь медведь озеро солнце урожай
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Сколько в слове слогов и подчеркнуть буквы которые обозначают гласные звуки.слон бегемот животное дождь орел конь медведь озеро солнце урожай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слон-1 слог – Бегемот-3 слога - - - Животное-4 слога - - - - Дождь-1 слог - Орёл-2 слога - - Конь-1 слог - Медведь-2 слога - - Озеро-3 слога - - - Солнце-2 слога - - Урожай-3 слога - - -
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