Сколько воды и хлорида натрия нужно взять для приготовления физиологического раствора массой 0,5 кг
Химия
Сколько воды и хлорида натрия нужно взять для приготовления физиологического раствора массой 0,5 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Физиологический раствор имеет массовую долю соли равную 0,9% или 0,009 0,5 кг = 500 г Найдем массу NaCl которую нужно взять для приготовления раствора: г (где m(X) - масса всего раствора) Найдем массу воды: г Ответ: m(NaCl)=4,5 г; m(H₂O)=495,5 г
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