Сколько воды можно нагреть от 10 до 60 градусов, если на её нагревание пошла энергия полученная в результате сгорания 40 кг каменного угля
Физика
Сколько воды можно нагреть от 10 до 60 градусов, если на её нагревание пошла энергия полученная в результате сгорания 40 кг каменного угля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано с=0,0042 кДж/кгград Δt=50 q=27000 кДж/кг m2=40 кг m1-? Q1=Q2 Q!=m1cΔt Q2=qm2 m1cΔt=qm2 m1=qm2/cΔt m1=27000*40/0.042*50=5142 857 кг =5142,857 т
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