Сколько воды можно нагреть от 10 до 60 градусов, если на её нагревание пошла энергия полученная в результате сгорания 40 кг каменного угля

Физика

Сколько воды можно нагреть от 10 до 60 градусов, если на её нагревание пошла энергия полученная в результате сгорания 40 кг каменного угля

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