Сколько времени нужно для покрытия электролитическим способом изделия слоем сер??бра толщиной 20 мкм, если площадь поверхности изделия 200 см ^ 2, а сила тока во время электролиза равна 0.5 А
Физика
Сколько времени нужно для покрытия электролитическим способом изделия слоем сер??бра толщиной 20 мкм, если площадь поверхности изделия 200 см ^ 2, а сила тока во время электролиза равна 0.5 А
Ответ(ы):
Гость:
Дано: D(плотность серебра)=10490 кг/м^3; h(толщина слоя)=2×10^(-6) м; S(площадь)=0.02 м; I(сила тока)=0.5 А; М(молярная масса)=0.108 кг/моль; F(постоянная фарадея)=96500 Кл/моль; n(валентность серебра)=1. Решение: m=DV=DhS. DhS=kq=(M/nF)×It. t=nFDhS/MI=96500×10490×2×10^(-6)×0.02/0.108×0.5=750 cек Ответ:750 сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,ко...
Математика
Помогите пожл(( Выразить в годах: 1век 20лет-? 1век 50лет-? 2века 30лет-? 5веков 80лет-? 8веков 40лет-? 10веков-?
Математика