Сколько времени нужно для покрытия электролитическим способом изделия слоем сер??бра толщиной 20 мкм, если площадь поверхности изделия 200 см ^ 2, а сила тока во время электролиза равна 0.5 А

Физика

Сколько времени нужно для покрытия электролитическим способом изделия слоем сер??бра толщиной 20 мкм, если площадь поверхности изделия 200 см ^ 2, а сила тока во время электролиза равна 0.5 А

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