Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины? Вар??анты: а) 3 ч; б) 10 ч; в) 20 ч; г) 75 ч При решении задачи можешь использовать рисунок: серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник –...
Математика
Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины? Вар??анты: а) 3 ч; б) 10 ч; в) 20 ч; г) 75 ч При решении задачи можешь использовать рисунок: серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник – льдина; медведь плывет по прямой, изображенной пунктиром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белому медведю понадобится 3 часа чтобы проплыть до льдины
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Литература