Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины? Вар??анты: а) 3 ч; б) 10 ч; в) 20 ч; г) 75 ч При решении задачи можешь использовать рисунок: серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник –...

Математика

Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины? Вар??анты: а) 3 ч; б) 10 ч; в) 20 ч; г) 75 ч При решении задачи можешь использовать рисунок: серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник – льдина; медведь плывет по прямой, изображенной пунктиром

Автор: Гость