Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины? Вар??анты: а) 3 ч; б) 10 ч; в) 20 ч; г) 75 ч При решении задачи можешь использовать рисунок: серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник –...

Математика
Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины? Вар??анты: а) 3 ч; б) 10 ч; в) 20 ч; г) 75 ч При решении задачи можешь использовать рисунок: серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник – льдина; медведь плывет по прямой, изображенной пунктиром
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белому медведю понадобится 3 часа чтобы проплыть до льдины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
a)LiOH + H2SO4 → ...................................................................................... b) KOH + H3PO4 →............................
Ответить
Математика
Как вычислить столбик эти примеры 48,5 умноженное 0,1
Ответить
Математика
1 м 4 дм = см. 7 дней 3 ч = ч. 4 ц 85 000 г = кг
Ответить
Литература
План мини - сочинения "Что бы все помнили." ( мини сочинение на тему победа в ВОв)
Ответить
География
Объясните как происходило становление современного населения южной америки
Ответить