Сколько времени потребуется для нагревания в электрочайнике 2л воды от 20°С до кип??ния, если при напряжении 220В сила тока, проходящего через нагревательный элемент, равна 5А? (Ответ: 10 минут)
Физика
Сколько времени потребуется для нагревания в электрочайнике 2л воды от 20°С до кип??ния, если при напряжении 220В сила тока, проходящего через нагревательный элемент, равна 5А? (Ответ: 10 минут)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. КПД=Qn/Q3; Qn=c*p*V*(t-t1); Q3=((U^2)/R)*T;КПД=(R*c*p*V*(t-t1))/((U^2)*T); T=((R*c*p*V*(t-t1))/(КПД*U^2); R=20; c=4200; p=1000; V=2*10^-3; t1=20; t=100; U=220; КПД=0,7.Считайте.
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