Сколько времени потребуется для нагревания в электрочайнике 2л воды от 20°С до кип??ния, если при напряжении 220В сила тока, проходящего через нагревательный элемент, равна 5А? (Ответ: 10 минут)

Физика

Сколько времени потребуется для нагревания в электрочайнике 2л воды от 20°С до кип??ния, если при напряжении 220В сила тока, проходящего через нагревательный элемент, равна 5А? (Ответ: 10 минут)

Автор: Гость