Сколько времени потребуется для нагревания в электрочайнике 2л воды от 20°С до кип??ния, если при напряжении 220В сила тока, проходящего через нагревательный элемент, равна 5А? (Ответ: 10 минут)

Физика
Сколько времени потребуется для нагревания в электрочайнике 2л воды от 20°С до кип??ния, если при напряжении 220В сила тока, проходящего через нагревательный элемент, равна 5А? (Ответ: 10 минут)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. КПД=Qn/Q3; Qn=c*p*V*(t-t1); Q3=((U^2)/R)*T;КПД=(R*c*p*V*(t-t1))/((U^2)*T); T=((R*c*p*V*(t-t1))/(КПД*U^2); R=20; c=4200; p=1000; V=2*10^-3; t1=20; t=100; U=220; КПД=0,7.Считайте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста подробный план биографии Пушкина 6 класс
Ответить
Физика
Растояние между двумя городами почтовий голубь пролетает при отсутствии ветра за t=60 мин а при встречном ветре за время t2=75 мин за какое время t...
Ответить
Литература
Чому Робін Гуд сміливий? Да 15б
Ответить
Русский язык
Если вам по душе красота земная берегите её устали не зная непременно тогда стане?? мы друзьями а про кошек и собак пойте вмести с нами . женский и...
Ответить
Литература
Если бы не это обствоятельство, Жилин не оказался бы в плену.Что это за обствоятел??ство по твоему мнению? Рассказ "Кавказский пленник"
Ответить