Сколько всего природных зон в России? Какая зона самая большая? Сколько видом растений и животных всего во всех зонах? Какая зона самая тёплая? Какая зона самая холодная? (Помогите написать ответы!!! 20 баллов ваши!!!)
Окружающий мир
Сколько всего природных зон в России? Какая зона самая большая? Сколько видом растений и животных всего во всех зонах? Какая зона самая тёплая? Какая зона самая холодная? (Помогите написать ответы!!! 20 баллов ваши!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктические пустыни, тундры, лесотундры, тайги, смешанные леса, мелколиственные леса, широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, саванны, редколесья, опустыненные саванны, кустарники, жестколиственные вечнозеленые леса, переменно-влажных и муссонные леса, полувечнозеленые, листопадные, постоянно влажные, области высотной поясности.
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