Сколько всего природных зон в России? Какая зона самая большая? Сколько видом растений и животных всего во всех зонах? Какая зона самая тёплая? Какая зона самая холодная? (Помогите написать ответы!!! 20 баллов ваши!!!)

Окружающий мир

Сколько всего природных зон в России? Какая зона самая большая? Сколько видом растений и животных всего во всех зонах? Какая зона самая тёплая? Какая зона самая холодная? (Помогите написать ответы!!! 20 баллов ваши!!!)

Автор: Гость