сколько всего существует трёхзначных чисел для записи которых упототтребляют то??ько циырф 1 и 2 10 4 8 6

Математика

сколько всего существует трёхзначных чисел для записи которых упототтребляют то??ько циырф 1 и 2 10 4 8 6

Автор: Гость