Сколько живёт солнце?

Физика
Сколько живёт солнце?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Солнце?Оно может жить и вечно до тех пор пока не перегорит 
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