Сколько звуков ,сколько букв?Сделать транскрипцию слова. Дарья,лисья яблоня юля Ю??ий зайка плавать школьник
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Сколько звуков ,сколько букв?Сделать транскрипцию слова. Дарья,лисья яблоня юля Ю??ий зайка плавать школьник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарья-5б, 5зв. листья-6б 6зв яблоня-6б 8зв юля-3б 4зв Юрий-4б 4зв зайка-5б 5зв плавать-7б 6зв школьник-8б 7зв
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