Сколько звуков ,сколько букв?Сделать транскрипцию слова. Дарья,лисья яблоня юля Ю??ий зайка плавать школьник

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Сколько звуков ,сколько букв?Сделать транскрипцию слова. Дарья,лисья яблоня юля Ю??ий зайка плавать школьник
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Автор: Гость
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Гость:
Дарья-5б, 5зв.                                                                                                        листья-6б 6зв                                                                                                          яблоня-6б 8зв                                                                                                          юля-3б 4зв                                                                                                                Юрий-4б 4зв                                                                                                              зайка-5б 5зв                                                                                                              плавать-7б 6зв                                                                                                        школьник-8б 7зв 
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