Сколь­ко лит­ров (н. у.) сер­ни­сто­го газа об­ра­зу­ет­ся при сжи­га­нии 300 г пи­ри­та (ди­суль­фи­да же­ле­за(II)) в из­быт­ке кис­ло­ро­да? Ответ округ­ли­те до целых.