Сколько литров (н. у.) сернистого газа образуется при сжигании 300 г пирита (дисульфида железа(II)) в избытке кислорода? Ответ округлите до целых.
Сколько литров (н. у.) сернистого газа образуется при сжигании 300 г пирита (дисульфида железа(II)) в избытке кислорода? Ответ округлите до целых.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2 вычислим количество вещества пирита n=300/(56+64)=2,5моль, согласно уравнения, сернистого газа образуется в 2 раза больше n(SO2)=2,5x2=5 моль и тогда его объём равен V=5x22,4=112литров.