Сколь­ко лит­ров (н. у.) сер­ни­сто­го газа об­ра­зу­ет­ся при сжи­га­нии 300 г пи­ри­та (ди­суль­фи­да же­ле­за(II)) в из­быт­ке кис­ло­ро­да? Ответ округ­ли­те до целых.

Сколь­ко лит­ров (н. у.) сер­ни­сто­го газа об­ра­зу­ет­ся при сжи­га­нии 300 г пи­ри­та (ди­суль­фи­да же­ле­за(II)) в из­быт­ке кис­ло­ро­да? Ответ округ­ли­те до целых.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2 вычислим количество вещества пирита n=300/(56+64)=2,5моль, согласно уравнения, сернистого газа образуется в 2 раза больше n(SO2)=2,5x2=5 моль и тогда его объём равен V=5x22,4=112литров.
Похожие вопросы