сколькими нулями оканчивается произведение натуральных чисел от 1 до 10 включительно?

сколькими нулями оканчивается произведение натуральных чисел от 1 до 10 включительно?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
двумя нулями ______________
Похожие вопросы