Сколькими способами можно составить патруль из двух полицейских,если на дежурство вышли четверо:Быстров,Свистунов,Умнов и Дубов?

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Сколькими способами можно составить патруль из двух полицейских,если на дежурство вышли четверо:Быстров,Свистунов,Умнов и Дубов?

Автор: Гость