Сколькими способами можно составить патруль из двух полицейских,если на дежурство вышли четверо:Быстров,Свистунов,Умнов и Дубов?
Разное
Сколькими способами можно составить патруль из двух полицейских,если на дежурство вышли четверо:Быстров,Свистунов,Умнов и Дубов?
Ответ(ы):
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Обозначения: Быстров- Б Свистунов - С Умнов - У Дубов - Д Решение: БС,БУ,БД СУ,СД УД Итого: 6-ю способами
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