Сколько аршин в пяти саженях ?

Сколько аршин в пяти саженях ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 аршин = 0,71 м 1 сажень = 2,13 м 2,13 : 0,71 = 3 аршина в одном сажене 3*5 = 15 аршин в пяти саженях
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