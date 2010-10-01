Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сколько аршин в пяти саженях ?
Сколько аршин в пяти саженях ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 аршин = 0,71 м 1 сажень = 2,13 м 2,13 : 0,71 = 3 аршина в одном сажене 3*5 = 15 аршин в пяти саженях
Похожие вопросы
265+35умножить16 265+35умножить16
Приведите примеры взаимообогащения культур.
Написать сочинение на английском на тему "моя любимая книга"
Многоэтажные дроби 17/100-1/10/10 напишите решение
Начертил 2 отрезка длина одного 3 см ,а длина второго отрезка в 4 раза больше.Найди длину второго отрезка.
Докажите, что «Светлана» и «Ленора»- это два разных произведения. Свои выводы подкрепите цитатами из текста.
Решить |х-1|+|х-2|+|х-3|=2
После просушки 50кг свежего чернослива получили 18кг сушеного.Сколько процентов составляет масса сушеного чернослива от массы свежего? ...
Самые распростаненые языки в мире
1 4 +(2-у)<4у-3 6плизз помогите
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск