Сколько атомов содерживтся в 3,2 г кислорода O2?
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Сколько атомов содерживтся в 3,2 г кислорода O2?
Ответ(ы):
Гость:
N=3.2/32=0.1 N=Na*n N=6.02*10^23*0.1
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