Сколько будет 1 =1 тд

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Сколько будет 1 =1 тд
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0 + 1 = 1 или 1 + 0 = 1 что является одним и тем же.
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