Сколько будет 1деяток 10 единиц

Сколько будет 1деяток 10 единиц

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Я персона вип вип у меня есть джип джип !! я незнаю но думаю....что...хм...а..э..м... 110 или 11
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