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Сколько будет 4% от 3 литров
Сколько будет 4% от 3 литров
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4 % = 0,04 3 • 0,04 = 0,12 ( л )
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