Сколько будет 582:6 в столбик пж напишите буду благодарен помогите плиз!!!

Сколько будет 582:6 в столбик пж напишите буду благодарен помогите плиз!!!

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