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Сколько будет 79 поделить на 12 с остатком 79 поделить на 18
Сколько будет 79 поделить на 12 с остатком 79 поделить на 18
Ответ(ы):
Ответил Гость:
79:12=6(ост.7) 79:18=4(ост.7)
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