Сколько будет если двести тридцать сложить с триста???

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Сколько будет если двести тридцать сложить с триста???
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Гость:
Решение элементарное: 230 + 300 = 530
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