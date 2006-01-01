Сколько будет испарятся ртуть, или кому позвонить чтобы ртуть убрали и ещё если ты убрал ртуть и не нашёл ртуть то сколько она будет испарятся.

Скорость испарения зависит от факторов среды, показатели могут меняться, но в среднем от 2 до 10 микрограммов в час на квадратный сантиметр поверхности. если ты разбил градусник, стоит позвонить в 911. ртуть будет испаряться (в зависимости от объема) несколько дней, за это время люди в квартире могут сильно отравиться.