Сколько будет корень из 4
Разное
Сколько будет корень из 4
Ответ(ы):
Гость:
√(4)= 2_____________________________________
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