Сколько будет одна целая одна четвёртых плюс две целых три двадцать пятых заранее спасибо

Сколько будет одна целая одна четвёртых плюс две целых три двадцать пятых заранее спасибо

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Ответил Гость:
Извиняюсь :)
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