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Сколько часов в 280 минутах
Сколько часов в 280 минутах
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 час= 60 минут 280:60=4часа40 минут
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