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Сколько человек в команде локомотив?
Сколько человек в команде локомотив?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 вратаря, 8 защитников, 10 полузащитников, 4 нападающего.
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