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Сколько четырёхзначные чисел можно записать,используя цифры 4 и 2
Сколько четырёхзначные чисел можно записать,используя цифры 4 и 2
Ответ(ы):
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да
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