Сколько чисел находится между числами 565 и 1000

Сколько чисел находится между числами 565 и 1000

Ответ(ы):

Ответил Гость:
от 1000 надо вычесть 564 потому что перед числом 565 находится 564 числа 1000-564=536 с тебя лучший)
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