Сколько чисел среди чисел от 1 до 600 делятся на 2, но не делятся на 3.

Сколько чисел среди чисел от 1 до 600 делятся на 2, но не делятся на 3.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если 600:2*2/3=300 300*2/3=200 Ответ:200
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