Сколько чисел стоит в натуряльном ряду между 13 и 28

Сколько чисел стоит в натуряльном ряду между 13 и 28

Ответ(ы):

Ответил Гость:
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Ответ: 13 чисел.
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