Сколько чисел в натуральном ряду между числами а)1 и 29; б) 1 и 38; в) 30 и 38; г) 100 и 125?

Сколько чисел в натуральном ряду между числами а)1 и 29; б) 1 и 38; в) 30 и 38; г) 100 и 125?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
а) 29 б) 38 в) 9 г) 26
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