Сколько дел мог сделать одновременно Гай Юлий Цезарь?

Сколько дел мог сделать одновременно Гай Юлий Цезарь?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Гай Юлий Цезарь славился своим умением делать несколько дел одновременно. Про Наполеона же — это выдумка.
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