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Сколько десятков в числе 8451?
Сколько десятков в числе 8451?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8 тысяч 4 сотни 5 десятков 1 еденица
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