Сколько досок длиной 3 м, шириной 10 см и толщиной 20 мм выйдет из бруса длиной 120 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 30 см x 60 см?
Сколько досок длиной 3 м, шириной 10 см и толщиной 20 мм выйдет из бруса длиной 120 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 30 см x 60 см?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20 мм= 0,2 см 80 дм= 800 см=8 метров 1) 30 см: 0,2 см = 150 досок 2) 50 см:10 см= 5 досок 3) 8 м:2 м=4 доски 4) 150*5*4=3000 -- Можно сделать по-другому 1) 50см: 0,2см=250 досок 2) 30см:10см= 3 доски 3) 8 м :2 м= 4 доски 4) 4*3*250= 3000 Сделай анологично)