Сколько двойных связий в молекуле бутадиена?

Сколько двойных связий в молекуле бутадиена?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В молекуле бутадиена две двойные связи. Структурная формула бутадиена 1,3: CH2=CH-CH=CH2
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