Сколько энергии выделится если чугуна балванки массой 32 кг охлаждали от 1115градусив Цельсия до 15градусив Цельсия
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Сколько энергии выделится если чугуна балванки массой 32 кг охлаждали от 1115градусив Цельсия до 15градусив Цельсия
Ответ(ы):
Гость:
Q=c*m*t где t = t1-t2 Подставлям Q=540Дж/кг*°C*32кг*(1115°C-15°C)=19008000Дж19МДж Ответ: Q19МДж
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