Сколько энергии выделится если чугуна балванки массой 32 кг охлаждали от 1115градусив Цельсия до 15градусив Цельсия

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Сколько энергии выделится если чугуна балванки массой 32 кг охлаждали от 1115градусив Цельсия до 15градусив Цельсия

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