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сколько гласных и согласных звуков в словосочетании ,храним до весны?
сколько гласных и согласных звуков в словосочетании ,храним до весны?
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5гласных 8 согласных
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