Сколько грамм соли K2SO4 необходимо растворить в 300мл воды для приготовления 7% раствора? Ответ приведите с точностью до сотых
Сколько грамм соли K2SO4 необходимо растворить в 300мл воды для приготовления 7% раствора? Ответ приведите с точностью до сотых
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано: V(H2O)=300мл w(р-р)=7% найти: m(K2SO4)? решение: 1 мл H2O=1 гр H2O 300мл H2O=300гр H2O основная формула: w(K2SO4)=m(ве-ва)/m(ра-ра)*100 пусть m(K2SO4)=x, тогда согласно формуле: х/300+х=0,07 х=22,59гр w(K2SO4)=22,59/300+22,59*100=7%