Сколько грамматических основ в предложении Он только ощупывал деньги, лежавшие в кармане, и был в сомнении, не стыдно ли будет их дать несчастному барабанщику

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Сколько грамматических основ в предложении Он только ощупывал деньги, лежавшие в кармане, и был в сомнении, не стыдно ли будет их дать несчастному барабанщику

Автор: Гость