Сколько хромосом имеют половые клетки человека- сперматозоид и яйцеклетка? как вы думаете почему число хромосом в половых клетках вдвое меньше, чем в клетках тела?
Разное
Сколько хромосом имеют половые клетки человека- сперматозоид и яйцеклетка? как вы думаете почему число хромосом в половых клетках вдвое меньше, чем в клетках тела?
Ответ(ы):
Гость:
23 у яйцеклетки и 23 у сперматозоида. Вдвое меньше, потому что 2 эти клетки соединяются в один организм, который имеет 46 хромосом
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