Сколько килобайт в 5120 терабайтах?
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Сколько килобайт в 5120 терабайтах?
Ответ(ы):
Гость:
В одном терабайте - 1024 гигабайта, в одном гигабайте - 1024 мегабайта, в одном мегабайте - 1024 килобайта. то есть, надо 5120 * 1024 * 1024 * 1024 = 5497558138880 кб вроде так.
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