Сколько килобайт в 5120 терабайтах?

Гость: Гость:

В одном терабайте - 1024 гигабайта, в одном гигабайте - 1024 мегабайта, в одном мегабайте - 1024 килобайта. то есть, надо 5120 * 1024 * 1024 * 1024 = 5497558138880 кб вроде так.